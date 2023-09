Secondo assist in questa Serie A per Adrien: il francese della Juventus, che ha servito il pallone per l’1-0 decisivo firmato da Arkadiusznella ripresa del match contro il Lecce, per ora è il solo centrocampista ad aver fornito almeno due passaggi vincenti in ognuno degli ultimi quattro massimi campionati (quindi dalla stagione 2020-21 ad oggi). Lo racconta La Gazzetta dello Sport.