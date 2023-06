Dopo aver archiviato le pratiche relative alle varie inchieste che hanno coinvolto la Juventus nel corso della stagione, nel quartier generale della Continassa ora l'imperativo è quello di rivoluzionare totalmente alcuni aspetti della rosa, con il mercato che, dunque, diventa il dibattito centrale e lo sarà fino al termine dell'estate. Quella che invece non dovrà protarsi fino alla sua conclusione è la situazione legata al futuro di Adrien, che fino ad un mese fa appariva lontano da Torino, ma che nelle ultime settimane ha visto aumentare le possibilità di una sua permanenza all'ombra della Mole.- Già, perchè il forte legame con Allegri e la straordinaria stagione appena conclusa hanno convinto Madama a spingere per farlo restare a Torino, ma d'altro canto andrebbero fatti i conti con le cifre e soprattutto il tempo a disposizione. Intendiamoci, la Juve un sacrificio economico per Rabiot sarebbe ben disposta a farlo, ma serve anche una decisione celere da parte del francese, che al momento lascia la porta aperta anche ad eventuali nuove offerte, le quali fino ad oggi, almeno non in via ufficiale.- Ed è proprio su questo che ora si interroga l'intero mondo Juve, dagli addetti ai lavori ai tifosi, che si chiedono se vale la pena o meno aspettare così a lungo e gettarsi nuovamente nella stessa situazione di. Certo, alcune condizioni si sono ribaltate se pensiamo che prima firmava nello scetticismo generale e ora è richiesta fortemente la sua blindatura, ma, anche per le altre manovre di, che nel frattempo restano indefinitivamente nelle prossime ore.