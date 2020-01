di Cristiano Corbo, inviato a Torino

Un gioco di potere. E di fiducia. Rabiot è tornato senza mai essere andato via. Cioè, è tornato quel giocatore che aveva fatto innamorare Paratici, che aveva convinto Sarri nelle prime battute. Quello - e in questo è davvero unico - che in realtà avrebbe potuto cambiare stagione e mediana della Juve: perché l'assalto al potere parte tutto da lì, da come ti poni nel mezzo. Da come dosi la forza nelle gambe, da quanta ne hai nella testa. E Adrien ne ha tanta, frutto di gioventù, grossa occasione, voglia di scrollarsi di dosso certe etichette.



CRESCITA - La sensazione è che MS non aspettasse altro se non questa crescita, l'unica in grado di svoltare la stagione bianconera. No, non per tirar fuori Matuidi: il suo l'ha fatto e pure egregiamente. Ma per dare una svolta al centrocampo dinamico di cui ha bisogno la baracca: per reggersi, per assorbire i colpi, per infierirne senza perdere due o tre tempi di gioco ogni volta. L'ex Psg è perfetto in tante cose, lo è specialmente in questo. E contro la Roma ha fornito una prova semplicemente fondamentale: ha dato spazio a Ronaldo - spesso a passeggio e concentrato esclusivamente sul primo scatto -, tenuto botta sulle ripartenze giallorosse. Poi ha smistato bene: non sempre in verticale, ma aprendo spazi. Nella miglior prova di reparto di sempre, Adrien ha spiccato per lucidità. COSA CHIEDE SARRI - 94.7% di passaggi riusciti: partiamo da questa base, che è ottima e per nulla scontata. Soprattutto per un giocatore umorale come lui. A colpire (anche l'allenatore) resta però la modulazione delle aperture: solo il 13.2% dei suoi tocchi verso i compagni sono stati fatti in verticale, quindi in avanti. Il 55% è arrivato ai suoi lati - preferito quello mancino, ci mancherebbe - ma addirittura il 31.6% è arrivato all'indietro. Ecco, la alla fiera delle richieste sarriste, l'ultimo step da superare è proprio questo: osare e confidare di più nel suo sinistro. Ha le possibilità, ora anche la fiducia e l'affetto del pubblico. Rabiot guarda in avanti: Torino e quel centrocampo mai stati così tanto casa sua.