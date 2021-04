Adrien Rabiot è sempre più lontano dalla Juventus. Il centrocampista francese guadagna 7 milioni di euro all'anno e per la società iniziano a diventare troppi visto che in campo non ha mai convinto fino in fondo, a valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro e sul giocatore ci sono Manchester United ed Everton. Secondo quanto riporta la stampa spagnola Rabiot piace anche al Barcellona, ma il club in pole position è quello di Carlo Ancelotti.