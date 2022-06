Adrien Rabiot ha parlato dal ritiro della Francia. Queste le sue parole sulla Juventus:



JUVE - "Io non ho parlato con la Juventus. Cerco di non affrontare questi argomenti adesso, lascio che se ne occupi il mio agente. Ho un contratto con la Juventus e non penso che il Mondiale di novembre cambierà le cose, se dovesse succedere non sarà una mia scelta. Da quando sono tornato in Nazionale ho giocato con una certa regolarità anche se nel club ho avuto alti e bassi. Ma è stata una stagione complicata per tutti. Io in ogni caso ho la fiducia del mio allenatore".