Il centrocampista dellaAdrienintervistato da Carré in Francia ha parlato di Kylian. Le sue parole:"Mi dà molta noia quando Mbappé cambia voce durante le interviste. Quando siamo insieme, parla normalmente. E quando lo rivediamo in un’intervista, non so perché, ma cambia la sua voce. Cambia totalmente. È fastidioso e stressante. Penso che se ne siano accorti tutti".