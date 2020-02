Il centrocampista della Juventus, Adrien, è pronto per la sfida di Champions League tra Lione e appunto Juventus. L'ex centrocampista del Psg, torna nella sua Francia ed è pronto a prendersi una maglia da titolare per la sfida. Rabiot, tramite il suo profilo Instagram, ha mostrato un video ai suoi followers in cui era impegnato a svolgere lavori di potenziamento alle gambe. Il francese non vede l'ora di giocare e provare a convincere Sarri di meritare la maglia da titolare per la sfida.