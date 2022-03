Non è stata una cattiva prestazione per Adrien Rabiot, almeno stando alla maggior parte dei quotidiani - sportivi e non - in edicola, eppure per La Gazzetta dello Sport la sua è una partita addirittura da 4.5. "Non si capisce a cosa serva: non combina, porta balla e basta, non ha spazio per le sue sgroppate. Semplicemente inutile".