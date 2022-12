La Premier League tenta Adriene lui non chiude. Il centrocampista della Juventus è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Francia e ha parlato anche del proprio futuro: le sue dichiarazioni."È stata un'esperienza molto positiva anche se non ho fatto nemmeno un anno (al Manchester City durante la sua formazione). Mi sono sentito molto bene, mi è piaciuta molto l'atmosfera che circonda il calcio, è diversa da Francia o Italia. Ho sempre detto che mi piacerebbe giocare lì. Sarà alla fine del mio contratto con la Juve? Non lo so".