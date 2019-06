Dall'inizio della scorsa stagione fino all'11 dicembre del 2018, Adrien Rabiot è stato tra i grandi protagonisti del Paris Saint-Germain, collezionando ben 20 presenze, con 2 gol e 2 assist, tra tutte le competizioni. Da allora, da quando insomma ha messo in chiaro che non avrebbe rinnovato il proprio contratto al termine della stagione, però, Rabiot è finito fuori dai convocati di Thomas Tuchel, concentrandosi soltanto sulla squadra da scegliere per il futuro. Oggi c'è la Juventus in pole, che spera di ritrovare il miglior Rabiot possibile, quello prima del lungo stop.