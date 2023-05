La Juve non si lamenta e accetta tutto, dice Massimiliano Allegri. I tifosi, invece, non ci stanno e fanno notare a gran voce l’errore arbitrale occorso durante Juventus-Siviglia, il mancato rigore su Rabiot.“Proteste giuste, messa a repentaglio l’incolumità del giocatore”. Queste le parole di Leonardo Bonucci che trovano riscontro in questi minuti. Sul web, infatti, è diventata virale l’immagine della gamba sanguinante del centrocampista francese. Immagini che hanno scatenato ancora di più i tifosi bianconeri.