Il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo attacca duramente il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot, essere finito al centro delle critiche sui suoi presunti malumori per il taglio degli stipendi deciso dalla società: "Schernisce i media, ora tarda ad arrivare a Torino dopo aver rotto anche col PSG. Tanti capelli ma poca testa, una vergogna". La Juve lo attende per chiarire il suo ritardo nel rientro a Torino ed i suoi ultimi provocatori post social, in cui ha attaccato i media per alimentare le voci attorno al fatto che stesse "scioperando". Alla fine, comunque, Rabiot è arrivato ieri a Torino ed ora sosterrà l'obbligato periodo di isolamento.