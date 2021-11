Nel giorno che segue la vittoria della Francia contro il Kazakhistan per 8-0, che vale anche la qualificazione artimetica al Mondiale di Qatar 2022, Adrienè intervenuto sui canali di TeleFoot per rispondere a qualche domanda. In particolare, il centrocampista della Juventus, ha risposto al gioco "Sì-o-No" del conduttore Thomas Mekhiche, dichiarando:"Vinceremo il Mondiale 2022?".Rabiot e Koundé: "Sì, è con questa mentalità che cercheremo di prenderlo in ogni modo!".