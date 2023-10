Adrien Rabiot, al termine del match tra Olanda e Francia, vinto da quest'ultimi 2-1, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Volevamo finire con un clean sheet, piccolo neo, siamo perfezionisti. E’ stata una buona partita contro una squadra che ha provato a spingere e attaccare. Noi come squadra abbiamo fatto molto bene, siamo molto contenti della qualificazione in tasca"."Son venuti qui e quindi volevamo rendere merito a loro e al presidente della Federcalcio francese che era presente"."Non era preoccupato anche se da qualche partita non segnava. Anche se non segna tutte le partite non c’è problema, è sempre determinante. Siamo contenti per lui e per tutta la squadra".