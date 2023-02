Adrien, in zona mista, parla così dopo Nantes-Juve."Siamo contenti, soddisfati, è stato un bel match, il rosso all'inizio ci ha aiutati chiaramente. Siamo soddisfatti. Siamo la Juventus, dobbiamo imporre il nostro gioco ed è quello che abbiamo fatto. Abbiamo mostrato quel che possiamo fare, imponendo il nostro gioco"."Ci sono degli obiettivi, con l'Inter in Coppa Italia non sarà facile. L'Europa League fa parte dei nostri obiettivi, ci sono però altre grandi squadre in questa competizione ma siamo la Juventus e dobbiamo puntare al massimo"."Ha delle qualità, in campionato hanno avuto delle difficoltà ma in Europa ci sono motivazioni differenti. Non mi hanno sorpreso: l'ho visto giocare, sanno fare ottime cose, hanno qualità e la gara d'andata lo dimostra"."L'ambiente è stato bello, lo sapevamo e lo avevo detto ai miei compagni. Ci sarebbe stato un ambiente caldo, lo sapevo, per sfidare la Juventus e per giocare a questo livello".