1









Adrien Rabiot era spesso stato al centro dell'attenzione per prestazioni mai di livello. Non aveva mai convinto a pieno la Juventus e soprattutto i tifosi. Ora, visti i molteplici infortuni dei compagni di reparto il francese è stato costretto a prendersi sulle spalle il centrocampo della Vecchia Signora. In alcune occasioni, come contro la Fiorentina in Coppa Italia è stato addirittura l'unico centrocampista a disposizione. Questa è stata l'occasione per il centrocampista ex Paris Saint Germain di dimostrare le sue vere qualità. Corre molto e si inserisce bene, lotta su ogni pallone con grande grinta.



BIVIO - Il contratto di Rabiot con la Juventus è in scadenza la prossima stagione. I bianconeri ora si trovano davanti ad un bivio: rinnovare il contratto al francese per non perderlo a zero la prossima stagione oppure cederlo nel corso di questa sessione estiva di mercato, in modo da monetizzare. Certo è che ora Adrien Rabiot è un leader nel centrocampo della Juventus, contro il Venezia l'ennesima prestazione di livello e ricca di grinta. Rabiot ora trascina la Juve e convince anche gli scettici, coloro che l'hanno sempre criticato, di quello che è davvero il suo valore.