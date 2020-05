Prima lo scatto, poi uno sguardo all'orologio per vedere il tempo, con l'obiettivo di fare sempre meglio della volta precedente. "Continuo a lavorare sodo" ha scritto Adrien Rabiot sul suo profilo Instagam. Sodo, e solo. Lui, l'unico in mezzo al parco. Petto nudo e cuffie alle orecchie per allenarsi senza nessuna distrazione. In attesa di nuove comunicazioni, il centrocampista francese si allena come può in attesa di tornare a lavorare alla Continassa. Tra i commenti spunta anche quello dell'ex centrocampista del milanista Bakayoko: "Machine".