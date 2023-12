A mente fredda possiamo dire che i temi da analizzare emersi nella partita contro il Monza sono molti, come quello legato alla difesa che subisce la sua terza rete in tre partite, o, come il caso Vlahovic che sembra non trovare una fine. Ma a spiccare tra gli altri è senza ombra di dubbio la prestazione trionfante di Adrien, che da un mese a questa parte sembra essere ritornato allo stato originale.- Le due settimane di sosta per le nazionali hanno fatto bene al centrocampista francese, che in queste ultime due uscite si è dimostrato di essere, trascinando i suoi compagni per tutta la durata delle partite. Fino all'ultimo secondo, come avvenuto a Monza, quando al 94° è riuscito a trovare la forza mentale e fisica per lasciare sul posto la difesa brianzola e scaricare a Gatti la palla della vittoria. Il gol ha solo confermato il suo stato di grazia, con il quale- Ora però c'è il futuro da sistemare, con il francese che ha sempre manifestato la sua massima stima nei confronti di Allegri e qualora l'allenatore livornese dovesse restare, non ci sarebbero dubbi neanche sulla permanenza di Rabiot. Laperò vuole 'farlo suo' anche in altre circostanze e sarebbe disposta a fare un, a patto che il giocatore rinnovi per almeno, quando verrà deciso il futuro di Rabiot, e in parte, anche quello della Juve.