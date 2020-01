Adrien Rabiot risponde e si blinda alla Juve. Dopo la vittoria per 4-0 contro il Cagliari il francese ha parlato così in zona mista: "Il mio futuro sarà certamente alla Juve".



E poi ha aggiunto: «Sono pronto ad adattarmi a giocare dove ha bisogno la squadra. Quando sono arrivato ero fermo da un po', ora sto riprendendo il ritmo. Mi sento sempre meglio e vogliamo lavorare per continuare così. Mi piace la nostra filosofia, avere la palla il più possibile e aggredire subito l'altra squadra. Questo ci permette di recuperare subito il pallone e con il tempo miglioreremo ancora».​