Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus continua come molti suoi compagni gli allenamenti in casa. La quarantena forzata a causa dell'emergenza Coronavirus ha pubblicato il seguente post su Instagram. "Allenamento di oggi completato", le sue parole sui social. Nonostante i tanti dubbi sulla prossima ripresa del campionato, continua le schede di allenamento dei calciatori. La ripresa potrebbe esserci da un momento all'altro e i calciatori bianconeri vogliono farsi trovare pronti. Nonostante questo, i calciatori dovranno comunque ritrovare ritmo partita, ma il francese intanto cerca di rimanere in forma con l'allenamento a casa.