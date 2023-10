Atalanta-Juve, tutto è pronto per questo attesissimo match. In questa sfida si fronteggeranno due centrocampisti che si sono distinti per il loro instancabile spirito offensivo negli ultimi due campionati di Serie A (dal 2022/23): Teun, con ben 32 tiri in porta, e Adrien, che non è da meno con 29 tentativi. Sarà interessante vedere quale di questi giocatori riuscirà a fare la differenza nel cuore del campo e a portare valore aggiunto alla propria squadra in questa partita cruciale.