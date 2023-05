Il contratto di Adriencon la Juventus è in scadenza il prossimo 30 giugno, quindi al termine della stagione attuale. Vista l'assenza di certezze il suo rinnovo con la Vecchia Signora al momento sembra molto difficile, quasi impossibile. Complici anche le elevate richieste economiche della mamma-agente. Nonostante il centrocampista francese in questa stagione sia stato uno dei trascinatori di Madama, sia in campionato sia nelle coppe europee, si pensi al Maccabi Haifa a Torino in Champions League quando Adrien è stato decisivo.Chi bussa alla porta di mamma Veronique però è il Manchester United, come riferisce la BBC. I Red Devils che già la scorsa estate volevano il centrocampista francese, salvo poi la decisione di restare a Torino, avrebbero riallacciato i rapporti che si erano logorati con mamma-Veronique, in modo da convincere Adrien a trasferirsi in Premier al zero dal prossimo luglio.