Non solo Pjanic, Higuain e Pinsoglio, ma anche Adrien Rabiot. In occasione della sessione di allenamento odierna alla Continassa aperta ai tifosi, il centrocampista francese ex Paris Saint-Germain ha svolto una seduta personalizzata. Il comunicato ufficiale della Juventus specifica che era previsto nel programma, nulla di preoccupante dunque. Il tecnico Maurizio Sarri può tirare un sospiro di sollievo, avrà Rabiot in piene forze per il tour de force che la squadra dovrà affrontare tra Serie A (sabato contro la Spal), Coppa Italia (semifinale contro Milan) e Champions League (ottavi contro Lione).