Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, ha parlato a JTV soffermandosi sulla sconfitta di ieri contro il Lione nell’andata degli ottavi di Champions League: “Primo tempo troppo timido, abbiamo cercato di pressare alto, ma non siamo stati in grado di tenere questi ritmi. Abbiamo iniziato a giocare solo nel secondo tempo, ma a questo punto della competizione è un po’ tardi. Giocare solo per un tempo non è sufficiente. Nella ripresa abbiamo creato diverse occasioni, ma ci è mancato il gol”.



SULLA PARTITA – “Abbiamo più demeriti noi per la sconfitta. Loro hanno fatto la partita che volevano fare, ci hanno aspettato e hanno difeso bene tutti gli spazi. Noi abbiamo creato le nostre occasioni ma è mancata precisione davanti alla porta, per questo motivo penso che siamo stati noi a perdere la partita. Complimenti al Lione che ha disputato una buona partita, ma noi dovevamo fare di più”.



SUL RITORNO – “Dovremo giocare una partita completamente diversa, dovremo cambiare atteggiamento e provare a passare subito in vantaggio”.