Adrien Rabiot ha salutato così Massimiliano Allegri, attraverso un post Instagram. Il centrocampista francese, che con l'allenatore ha avuto un rapporto molto forte - è stato anche per lui che Rabiot è rimasto a Torino nella scorsa estate -, non ha mancato di sottolineare il finale amaro avuto tra Allegri e la Juventus."Sarai ricordato come uno degli allenatori più vincenti della storia della Juventus. Meritavi un addio diverso. Grazie di tutto Mister, e in bocca al lupo", queste le parole apparse sul profilo di Adrien Rabiot.