La richiesta di? "Folle". E la notizia arriva direttamente da fonti vicine al, che non ha mandato assolutamente giù la cifra fatta - da oltre dieci milioni di euro - dal centrocampista francese. Rabiot si allontana dalla Premier League, dai Red Devils, dalla cessione in generale. Il motivo è puramente di natura economico e legato tra giocatore e potenziale acquirente.Adrien rischia dunque di restare ancora a Torino, dove continua ad allenarsi alle dipendenze di Allegri. Sarà disponibile nel match di Genova, con la Sampdoria, e nulla si muove all'orizzonte. I Red Devils continuano a ritenere troppo alte le richieste della mamma-agente, ora valutano di abbandonare completamente il colpo. Allo stato attuale delle cose, insomma, l'affare non si farà. E rischia di non farsi neanche Leandro Paredes, l'uomo che avrebbe preso in qualche modo proprio il posto di Rabiot.