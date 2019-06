Adrien Rabiot si avvicina alla data X, quella in cui lascerà il Paris Saint-Germain da svincolato: il 30 giugno scade il contratto che lega il centrocampista al club campione di Francia, ma la sua prossima squadra non è stata ancora annunciata. Il motivo è da ricercare in una richiesta di ingaggio - 10 milioni di euro a stagione - che ha fatto defilare molte big europee: l’accordo col Barcellona sembrava a un passo, poi i blaugrana hanno chiuso il colpo De Jong, e adesso anche le altre pretendenti sembrano essersi raffreddate. Come scrive Tuttosport, la Juventus ha manifestato alla madre-agente Veronique la disponibilità ad arrivare a 6,5 milioni di ingaggio.