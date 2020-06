Il selfie di ieri con un tifoso fuori dalla Continassa, può costare caro ad Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, come riporta il Corriere dello Sport, potrebbe essere multato per aver non aver rispettato le misure di sicurezza adottate dalla società che vietano contatti con ti tifosi. Ai giocatori viene indicato di "uscire dal centro d'allenamento e/o dallo stadio nel bus della squadra o sull'auto privata evutando il contatto fisico con i tifosi". Indicazione che Rabiot non ha rispettato commettendo una leggerezza, e ora potrebbe pagare le conseguenze.