Le ultime notizie sul rinnovo di Rabiot

Le parole di Rabiot sul suo futuro rappresentano semplicemente un'ammissione e non portano alcuna novità significativa. Come afferma Adrien stesso, al momento non ci sono sviluppi sostanziali riguardo alla possibilità di un suo rinnovo contrattuale.Il contratto di Rabiot scade il 30 giugno 2024 e non è ancora chiaro se rimarrà con la Juventus nella prossima stagione. Le voci che circolano riguardano principalmente un possibile trasferimento in Premier League o un ritorno al PSG. Rabiot stesso ha sempre mantenuto un atteggiamento riservato, evitando di dare risposte definitive. Quindi, il mistero su dove giocherà nella stagione 2024/2025 rimane intatto."Non ho ancora preso alcuna decisione riguardo al mio futuro personalmente," ha dichiarato nuovamente Rabiot, questa volta dal ritiro della Nazionale francese, impegnata nelle prossime due amichevoli contro Germania e Cile.Il 30 giugno, il contratto di Rabiot con la Juventus scadrà, eDa tempo si discute di un possibile rinnovo del contratto con la Juventus, ma è possibile che la sua permanenza nel club sia ancora in discussione fino a giugno. Le settimane passano senza che emergano novità concrete riguardo al futuro di Rabiot, che è stato un giocatore della Juventus dal luglio 2019.Dalle parole di Rabiot emerge chiaramente che. "Aspetto di finire la stagione poi ne discuteremo con la società e vedrò in quel momento - ha ribadito -. Per ora cerco di rimanere concentrato, di recuperare dal mio piccolo problema fisico, di finire bene e di prepararmi per l'Europeo. Non ho fretta di prendere una decisione. Dovrò rifletterci bene visto che anche arrivo ad un'età importante per la mia carriera, mi sento bene".La presenza quasi costante di mamma Veronique all'Allianz Stadium non è sfuggita agli occhi di nessuno. Tuttavia, quell'abbraccio caloroso e il lungo colloquio con Cristiano Giuntoli hanno attirato l'attenzione di tutti, così come il successivo incontro con Adrien.Nonostante non siano stati fatti passi avanti decisivi verso il rinnovo, le immagini prima della partita contro l'Atalanta suggeriscono chiaramente un rapporto disteso tra Veronique Rabiot e la dirigenza juventina.È ormai risaputa la disponibilità di Rabiot a dare priorità al progetto della Juventus, anche se ciò non implica un rinnovo automatico o esclusivo in questa fase della stagione. Tuttavia, è chiaro che c'è la volontà di fare tutto il possibile per trovare un accordo.Saranno importanti elementi come la scelta dell'allenatore (con Allegri in pole position), gli obiettivi e le ambizioni di mercato, così come il piano di rinforzo della squadra e il tempo necessario per competere per lo scudetto.Naturalmente, si parlerà anche di aspetti finanziari, con l'offerta che dovrà essere almeno in linea con quella che ha convinto Rabiot un anno fa, pari a 9 milioni netti a stagione. Tuttavia, non mancano alternative interessate al giocatore: il Bayern Monaco è particolarmente interessato, così come il Barcellona, mentre il PSG sta rivalutando la sua posizione e diverse squadre della Premier League potrebbero provare a fare un'offerta. Occhio, però: la priorità rimane la Juventus.