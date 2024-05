Rinnovo Rabiot, le cifre sul tavolo

La Juventus ha voltato pagina dopo i tre anni di Massimiliano Allegri eL'ormai ex tecnico del Bologna, che ha comunicato in settimana ufficialmente l'addio ai rossoblù, sta già pensando a come costruire la Juventus della prossima stagione.Come perno cui agganciare il giocoMa a che punto è la trattativa per il rinnovo del francese? Cristiano Giuntoli non ha ancora incontrato mamma Véronique ma il tempo stringe visto che tra poco tra l'altro, Rabiot inizierà il cammino con la Francia all'europeo.Da parte del francese e della madre nonché agente del calciatore,ma anche che l'offerta che gli verrà recapitata non potrà scendere sotto la soglia dei guadagni di Chiesa, Bremer o Szczesny, che stannoriferisce Repubblica. Anche in questo caso, quindi, Giuntoli dovrà trovare un delicato equilibrio tra necessità tecniche ed economiche, tra i bisogni dell'allenatore e quelli del bilancio.