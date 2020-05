2









"Non esattamente l’accoglienza che si deve a un Duca ma la padrona di casa, di nobile retaggio pure lei, non è il tipo che dimentica gli sgarbi. La Juve ieri ha riaperto le porte di casa ad Adrien Rabiot, “Duca” come da soprannome che si porta addosso non senza ragione, ma la strada del francese alla Continassa è decisamente in salita. Non è piaciuto il ritardo nel tornare ai doveri, anche se un provvidenziale doppio tampone ha accelerato il ritorno in campo. Ogni giorno, un po’ alla volta, dovrà riconquistare la fiducia per tornare nel giro dei titolari e, in linea più generale, per tenersi addosso il bianconero in futuro: entrambe le imprese non sono semplicissime".



La Gazzetta dello Sport, con queste parole, fa il punto sul ritorno di Adrien Rabiot a Torino, più precisamente alla Continassa, dove si è allenato con i compagni, non riscontrando però la loro approvazione, anzi. "Poche parole - prosegue la rosea -, come abitudine, minime cordialità con i compagni e poi, dopo le visite, via ai primi esercizi, ancora blandi". Intanto la Premier chiama: Arsenal, Everton e Newcastle su tutti.