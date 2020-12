Lo scorso mercato, il primo dell’era Covid, ci ha mostrato come l’arte dello scambio si una delle strategie più gettonate dai club. Un ottimo modo per risparmiare, un ottimo modo per far felice entrambe le parti. Tra i tanti discorsi imbastiti dalla Juventus, è stata discussa a livello informale un’operazione con l’Everton la scorsa estate, un possibile scambio Rabiot-Digne. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, il club bianconero ha subito declinato la possibilità, perché l’ex PSG piace e non poco ad Andrea Pirlo, ritenendolo importante per la sua squadra.