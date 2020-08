La sliding door di Adrien Rabiot può convincere la Juve a tenerlo in bianconero. Il centrocampista francese ha saputo sfruttare la fiducia che gli ha dato Sarri nella seconda parte di stagione, finendo il campionato in crescendo dopo i primi mesi nei quali non era riuscito a dimostrare il suo valore. Il destino dell'ex Psg è cambiato in poco tempo: da giocatore in uscita e già con la valigia in mano a conferma anche nella nuova Juve di Pirlo. A riportarlo è Tuttosport, secondo il quale Rabiot non si muoverà da Torino salvo offerte clamorose.