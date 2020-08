"Un rilassante inizio di settimana". Si fa vedere dopo i saluti per le vacanze, Adrien Rabiot. Il centrocampista francese è tornato a casa, in Costa Azzurra, e oggi si è rilassato sulla sua barca personale. Stories e post, con il suo Instagram aggiornato dopo l'ultima foto con la coppa dello scudetto. A strappare un sorriso è stato Serge Aurier, suo vecchio compagno ai tempi del Paris Saint Germain: "Tarzan", il commento del terzino, spesso accostato anche alla Juventus. E in effetti, il look di Adrien non è cambiato, neanche con la calura estiva. Capello lungo sempre e per sempre, in attesa - tra una settimana - di ricominciare a correre con i colori della Juventus.