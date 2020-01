Adrien Rabiot aveva varcato, lo scorso luglio, i cancelli di una Continassa gremita per il suo acquisto. Arrivato a zero dal Psg, tanti tifosi hanno voluto sfidare il caldo asfissiante dell'estate torinese per dare il benvenuto al centrocampista francese.. Con Sarri, che contro il Cagliari potrebbe riproporlo dall'inizio, complice anche la squalifica di Rodrigo Bentancur, ma anche con gli stessi tifosi che si aspettano da lui una maggiore incisività.Così, al termine dell'allenamento odierno, Rabiot ha avuto modo sia di mettersi in luce agli occhi del proprio tecnico sul campo, sia con i fan all'uscita della Continassa.: un piccolo gesto, che però lancia un bel messaggio. Rabiot c'è, il pubblico lo supporta, ora servono solo conferme sotto l'aspetto tecnico.