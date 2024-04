Rabiot può restare con l'addio di Allegri?



Il rapporto tra Rabiot e Thiago Motta

? Al PSG tutti i calciatori erano bravi con me, ma avevo un rapporto particolare con Thiago Motta con cui giocavo assieme a centrocampo". Ricordate chi ha pronunciato queste esatte parole? Adrien Rabiot, il più "allegrista" dei giocatori della. Con Max è cresciuto, diventato grande, pure nello spogliatoio bianconero. E per Max è rimasto, all'inizio della scorsa estate, quando sembrava che le sirene della Premier suonassero più forte.Rabiot alla fine ha seguito il suo cuore - certo, non saranno arrivate neanche le maxi proposte che aspettava - e ha continuato il rapporto con la Juve, alla quale nelle prossime settimane dovrà far sapere la decisione sul futuro. Deja-vu, ma già messo in preventivo.Molto della decisione di Adrien dipenderà anche dalla prossima guida tecnica della Juventus. Il francese ha sempre avuto un'idea precisa, degli obiettivi chiari: vuole giocare la Champions League, vincerla è il suo sogno. Il Mondiale per club? Lo intriga. "E sono fattori che spostano", aveva confermato durante l'ultima uscita pubblica, direttamente dal ritiro della sua nazionale. A proposito di fattori, quello determinante però è legato inevitabilmente a chi siederà in panchina. Rabiot non vuole perdere il terreno accumulato in questi anni di Juve, dunque il posto da titolare e la possibilità di essere un punto fermo della Francia. Ripartire altrove vorrebbe dire rimettere tutto in discussione.Allegri glielo garantirebbe a occhi chiusi, ma il suo sostituto? Se dovesse essere, ecco, anche qui i dubbi potrebbero essere ben pochi. "Già a Parigi immaginavo potesse diventare un allenatore perché aveva visione e parlava spesso di tattica", aveva confidato Rabiot a DAZN. Lasciandosi scappare una confessione ben più grossa: " Lo sento ancora , ci salutiamo quando capita di incontrarci e ci sentiamo anche tramite messaggi".