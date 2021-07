La Juventus è alle prese con un mercato in uscita necessario per realizzare plusvalenze o quantomeno alleggerire il monte ingaggi, per potersi permettere i colpi in entrata che le consentano di completare il rinnovamento dell'organico dopo la fine del ciclo dello scorso decennio. A fine stagione c'erano due centrocampisti che sembravano due "gemelli diversi", entrambi arrivati a parametro zero due anni fa, uno dal Paris Saint-Germain e l'altro dall'Arsenal,Adrien Rabiot e Aaron Ramsey.Nel frattempo però, l'approdo di Max Allegri in panchina e le vicende legati agli Europei hanno cambiato un po' la situazione, e questi due "gemelli" del centrocampo juventino sembrano sempre più diversi. Premesso che di incedibile, di fronte alla giusta offerta, non c'è quasi nessuno,La sua duttilità e alcune buone prestazioni lo rendono un profilo che potrebbe fare al caso del mister all'occorrenza, quando non da titolare in caso di centrocampo a 3.Sarebbe forse il meno adattabile nel sistema di gioco allegriano, inoltre ci sono tutte le difficoltà relative alla sua tenuta fisica, e ultimo ma non meno importante, ha manifestato chiaramente l'intenzione di lasciare la Juve. Il problema però è: chi se lo compra?(il gallese dovrebbe dunque rescindere col club bianconero prima).e accettare le lusinghe delle altre squadre di Premier League che potrebbero essere interessate a ingaggiarlo, West Ham in testa. La sensazione è che per cederloquando cioè, approssimandosi la fine delle trattative e della possibilità quindi di chiudere qualsivoglia affare, i potenziali compratori affileranno le offerte e il giocatore troverà i giusti compromessi.