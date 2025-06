Rabiot raggiunge Allegri al Milan? Le ultime

Il Milan è tra le squadre più attive in questa prima fase di calciomercato estivo. Dopo la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City e la possibile partenza di Yunus Musah (pressato dal Napoli), il club rossonero è al lavoro per rafforzare il centrocampo da consegnare a Massimiliano Allegri. Secondo Calciomercato.com, tra i profili seguiti c’è anche Adrien Rabiot, centrocampista del Marsiglia.Allegri, tornato sulla panchina del Milan, ha espressamente richiesto Rabiot, che con lui ha vissuto gli anni migliori alla Juventus. Il direttore sportivo Igli Tare sta valutando la possibilità di intavolare una trattativa, forte degli ottimi rapporti con il ds marsigliese Benatia, con cui è già in corso un dialogo per il futuro di Ismaël Bennacer. Il Marsiglia, che parteciperà alla prossima Champions League, non considera però Rabiot in uscita.

Il tecnico livornese ha già contattato Rabiot, cercando di convincerlo a trasferirsi a Milano. Il centrocampista francese guadagna circa 3,5 milioni netti l’anno, ma il suo contratto in scadenza nel 2026 rende accessibile il costo del cartellino (stimato in 10,5 milioni di euro). Rabiot non ha escluso un ritorno in Serie A, dichiarando a La Gazzetta dello Sport: “Sarò sempre disponibile a parlarci, se mi chiamasse Allegri”.