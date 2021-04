Così come Bonucci, anche Adrien Rabiot ha parlato di una partita che ha dato alla Juve non proprio ciò che meritava. Il centrocampista francese ha affidato ai propri social il commento sulla sconfitta subita oggi dai bianconeri contro l'Atalanta.



"Meritavamo di più in questa gara. Siamo stati meno fortunati oggi. Adesso riprendiamoci per le poche gare che restano. Forza Juve!".