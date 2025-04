Rabiot può già lasciare il Marsiglia: cosa succede

AFP via Getty Images

Rabiot può già lasciare il Marsiglia?



Rabiot-Marsiglia, i numeri

Presenze: 26

Minuti: 2.186

Goal: 6

Assist: 4

Dopo aver incassato quattro sconfitte nelle ultime cinque gare, ilè scivolato al terzo posto in Ligue 1, con il Lione ora distante appena un punto. Un ulteriore passo falso potrebbe costare caro ai biancoazzurri guidati dal tecnico italiano Roberto De Zerbi, che rischierebbero così di dire addio alla qualificazione alla prossima Champions League.Secondo quanto riportato dai media francesi, uno scenario del genere potrebbe avere ripercussioni importanti anche sul futuro di. Il centrocampista classe 1995, che un anno fa ha lasciato la Juventus a parametro zero rimanendo poi per diverse settimane senza squadra, non sarebbe infatti disposto a rinunciare alla vetrina europea più prestigiosa e, in assenza della qualificazione, avrebbe già manifestato l'intenzione di lasciare il club. Non resta dunque che attendere la fine del campionato francese e capire cosa ne sarà del Marsiglia, dove di recente lo stesso De Zerbi - a sua volta in bilico dopo le gravi tensioni con lo spogliatoio, sfociate in frasi come "Oggi non vi allenerò a causa della vostra indegna attitudine" e "Volete che io fallisca? Allora falliremo tutti insieme" - ha espresso pubblicamente frustrazione e preoccupazione.