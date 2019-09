Maurizio Sarri è tornato. In campo alla Continassa per allenare, finalmente, la sua Juve. E con c'era anche Adrien Rabiot: il francese vuole una maglia a centrocampo, come scrive il Corriere dello Sport, e sta provando a convincere l'allenatore bianconero. Durante la sosta ha lavorato a stretto contatto con lui e ora aspetta solo la sua occasione. C'è un problema però. Un problema di ritmo, scrive Tuttosport: quest’ultimo è arrivato alla Juventus a parametro zero dopo sei mesi ai margini al Psg e l’impressione è che presto - ma non subito - arriverà anche per lui il debutto dal primo minuto dopo l’esordio a partita in corso di Parma. Per ora, però, non c'è fretta.