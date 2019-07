Adrienè un nuovo calciatore della Juventus, e in conferenza stampa è stato posato e molto chiaro . Soprattutto quando ha parlato del motivo per cui ha scelto la Juventus: "Ci sono stati molti contatti ma era un altro periodo della mia vita, un'altra situazione per me. Oggi era arrivato il momento giusto". Momento giusto e posto giusto, soprattutto grazie ai consigli di Gigi Buffon. E con l'entusiasmo di tutti i debutti, anche per Adrien è un appuntamento bello ed emozionante.