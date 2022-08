. Segno del pressing che i Red Devils stanno mettendo in atto per portare in Inghilterra Adrien. Un modo per avvicinare ulteriormente le parti e velocizzare i tempi del trasferimento, sbloccare una trattativa che sta vivendo una fase di stallo.Infatti, se l’accordo tra i club non è un problema,, agente del centrocampista francese. Le discussioni avviate con lei, per il momento, hanno portato ad un nulla di fatto: Adrien vorrebbe giocare la prossima edizione della Champions League e gradirebbe un ingaggio almeno uguale a quello che percepisce in bianconero.