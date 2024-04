Adrienha sempre manifestato l'ambizione di giocare nella Premier League, ma è determinato a farlo solo con un club di rilievo e in un ruolo centrale. Attualmente, alla Juventus, ricopre già il ruolo di vice capitano e potrebbe anche essere convocato per il prossimo Mondiale per Club nell'estate del 2025, un aspetto che non può essere sottovalutato. Inoltre, l'estate scorsa, uno dei fattori che hanno influenzato la sua decisione è stata la possibilità di avere meno spazio in un altro club durante l'Europeo. È evidente che le condizioni potrebbero cambiare alla fine di questa stagione, ma la Juventus sembra avere ancora buone possibilità di trattenerlo.