Le parole dia Dazn:ATTEGGIAMENTO - "A Salerno abbiamo fatto bene, giocato di squadra, anche stasera abbiamo sofferto ma abbiamo giocato insieme ed é bastato un gol".SVOLTA - "Abbiamo ritrovato tutti i nostri giocatori dopo tanti infortuni, ci siamo parlati dopo il Napoli e dopo le partite più brutte e siamo usciti insieme. Stiamo lavorando bene anche in allenamento e si vede, abbiamo voglia di far bene. In Coppa Italia, in Europa possiamo andare lontano, tante sfide da giocare".TRIDENTE - "Potevamo fare meglio, soprattutto sulla gestione di palla, ma c'è da lavorare e lo sappiamo. Abbiamo tanti giocatori forti, possiamo cambiare e giocare con gli altri, siamo forti e dobbiamo lavorare ma lo spirito é giusto".FUTURO - "In questo momento mi sento bene ma non so cosa succederà. L'importante è dare il 100% poi vedremo cosa succede, parleremo con la società, ma ora ci sono cose più importanti".