Mentre tutti si chiedono dove sia finito il vero, ci pensa lo stesso Adrien a 'geolocalizzarsi'. Oggi è alla Continassa, all'allenamento della Juventus; ieri però era in montagna con gli amici, alle prese con escursioni e ciaspole. Una bella giornata sulla neve prima di tornare a fare sul serio in ottica campionato: lunedì si ritorna in campo contro una squadra forte e ambiziosa come il Cagliari. E ci sarà da sudare, anche e soprattutto per Adrien.