Ha davvero del clamoroso quanto accaduto al termine di Francia-Svizzera. Secondo quanto ricostruito da RMC, ci sarebbe stato un litigio molto forte in tribuna tra la madre di Adrien Rabiot e le famiglie di Paul Pogba e Kylian Mbappé. A Bucarest, dove la Francia è capitolata sotto i colpi (e i rigori) della Svizzera, una vera e propria rissa ha avuto luogo tra i parenti dei calciatori, scaturita proprio da una domanda tendenziosa di mamma Rabiot.

'COME HA FATTO?' - "Come ha fatto a perdere la palla?", la domanda che ha mandato su tutte le furie la famiglia di Pogba, con l'ex Juve autore sì di una grande prestazione e di un pregevole gol, ma anche della disattenzione fatale che ha portato al 3-3 della Svizzera a recupero appena scoccato. Una scintilla che ha infiammato tutti, con lo scambio accesissimo che è proseguito anche dopo il terzo gol della Svizzera. E che non si è placato affatto dopo la richiesta tendenziosa fatta al padre di Mbappé, per il quale mamma Rabiot chiedeva meno presunzione e più umiltà. In pochi l'hanno notato in campo, ma anche tra Rabiot e Pogba non correva buon sangue: lo juventino si è platealmente lamentato per la palla persa dal centrocampista dello United. E se le sono dette, i due. Eccome...