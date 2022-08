Da una parte, dall'altra. Sembra il ballo dell'estate e per certi versi, almeno in casa Juve, lo è: ma come andrà a finire? In qualche modo, nei prossimi giorni, qualcuno premerà il tasto 'Stop', perché non si potrà ballare all'infinito. La sensazione è però che Adrien si stia avvicinando in maniera sostanziale ai Red Devils, nonostante le richieste altissime della mamma-agente Veronique.Come riporta Tuttosport, le preoccupanti difficoltà mostrate alla prima e alla seconda di campionato, da parte dello United, sono un’ulteriore spinta per cercare di chiudere l’affare. Il nodo resta lo stesso, comunque: convincere Murtough, ds del Manchester, ad alzare la posta in gioco. Anche perché difficilmente Rabiot abbasserà le pretese. Anzi: vuole anche la garanzia tecnica di un ruolo da protagonista, oltre al rilancio sull'ingaggio.E poi? Poi Paredes. Spieghiamo: l'argentino resta un obiettivo, a pochi mesi dal Mondiale in Qatar. Il Psg non ha fretta, ma allo stesso tempo sta lavorando per prendere subito Fabian Ruiz dal Napoli. Appena uscirà Adrien, arriverà Leandro. Si procede spediti, in questo senso.