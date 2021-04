1









Un addio per aiutare le casse, un addio per chi non ha mai convinto fino in fondo. Nel giorno del suo compleanno, tornano in voga le voci sul futuro di Adrien Rabiot, dal quale la Juventus sta valutando seriamente l'idea di separarsi a fine stagione. Guadagna 7 milioni di euro netti all'anno e nonostante sia arrivato a parametro zero è uno di quei giocatori che può partire senza troppo rammarico. Se dovesse arrivare un'offerta superiore ai 20 milioni quindi, la Juventus non si opporrebbe. E realizzerebbe anche una buona plusvalenza.



BARCELLONA - Il Barcellona è tornato alla carica. La mamma-agente Veronique ha avuto più di un contatto esplorativo con il club catalano per capire la fattibilità dell'operazione, spiega calciomercato.com. Non semplice perché il Barcellona vorrebbe destinare gran parte del proprio budget sul mercato all'arrivo di un grande attaccante, ma gli ottimi rapporti tra le due società potrebbero favorire l'incastro giusto. Il Barcellona ha messo sul mercato Dembelè e Griezmann, profili che piacciono sia a Paratici che a Pirlo. Resta vivo anche l'Everton.