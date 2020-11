"Non è mai facile dopo la nazionale ma oggi abbiamo giocato con personalità e grande determinazione. Vittoria meritata! Bravi a tutti". Così ha parlato, tramite social, il centrocampista francese Adrien Rabiot. Dopo il successo con il Cagliari, l'ex Psg si gode un'altra prestazione di assoluto livello, oltre alle lodi di Pirlo. Che su di lui non ha lasciato spazio a dubbi: "Neanche sa quant'è forte". Ecco, lo sanno i quotidiani: le pagelle sono buone, seppur non eccelse. A partire da quella di Gazzetta: "La stanchezza inizia a farsi sentire. Partita senza squilli, in cui si vede molto poco in fase offensiva".